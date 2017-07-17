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В Гомеле юный блогер поджег себя и нырнул в фонтан

17.07.2017 - 22:10

Новости Беларуси. В погоне за популярностью молодой человек поджег себя и прыгнул в фонтан. Все происходило на глазах у десятков зрителей.

Как рассказали в УВД Гомельского облисполкома,

личность парня установлена, его поступку будет дана правовая оценка.

17-летний гомельчанин, судя по всему, совсем недавно решил стать знаменитым в Сети. На его страницах – видеоролики, на которых запечатлено, как молодой человек выполняет странные задания. Выпить три литра молока за три минуты – пожалуй, самый безобидный трюк.

После того как «огненную историю» растиражировали в интернете, герой видео ролик удалил.

Начинающий блогер в Гомеле поджег себя и прыгнул в фонтан‍

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