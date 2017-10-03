новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Гомельском автобусе задержали пьяного эксгибициониста: он приставал к школьницам

03.10.2017 - 17:58

Новости Беларуси. 26 сентября пьяный житель Гомеля приставал к школьницам в городском автобусе.

Как сообщает «Гомельская праўда» со ссылкой на следователя 1-го следственного отделения Гомельского городского СК Вадима Высоцкого, 51-летний житель Гомеля совершил акт эксгибиционизма в городском автобусе. В нем также ехали две школьницы, которым было 10-11 лет. На своей остановке девочки направились к выходу, около которого находился гомельчанин. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения прижался к одной из школьниц обнаженной частью тела.

Свидетелями инцидента стали другие пассажиры автобуса. Один из них задержал эксгибициониста. Мужчина не обращал внимания на замечания и угрозы окружающих. На место происшествия приехала милиция.

Оказалось, что менее полугода назад мужчина освободился из мест лишения свободы, куда он попал в 2015 году за аналогичное поведение. Теперь жителю Гомеля грозит до шести лет лишения свободы за хулиганство.

Личности пострадавших девочек устанавливаются. Следователи просят откликнуться потерпевших.

За последние несколько месяцев на вокзале в Гродно были задержаны два эксгибициониста – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На привокзальной площади в Гродно задержали эксгибициониста
Источник: скриншот из видео, размещенном на сайте onliner.by
Скандал в аптеке Витебска: женщина заплатит штраф в размере 16 базовых величин
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
Скандал в аптеке Витебска: покупательницу будут судить
Административная ответственность и штраф до 10 базовых: в Степянке подростки кидали мусор на ЖД-пути
Административная ответственность и штраф до 10 базовых: в Степянке подростки кидали мусор на ЖД-пути
Пьяный эксгибиционист был задержан на вокзале в Гродно
В ночь на 2 августа хулиганы разбили 20 машин в микрорайоне «Сухарево»
В ночь на 2 августа хулиганы разбили 20 машин в микрорайоне «Сухарево»
Андрей Гаврош, устроивший стрельбу в Новый год, приговорен к 5 годам ограничения свободы
Андрей Гаврош, устроивший стрельбу в Новый год, приговорен к 5 годам ограничения свободы
В Вильнюсе неизвестный бросил петарду на территорию посольства Беларуси: возбуждено уголовное дело
В Вильнюсе неизвестный бросил петарду на территорию посольства Беларуси: возбуждено уголовное дело
Все новости по теме Хулиганство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru