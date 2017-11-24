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В Гомельском районе столкнулись трактор и Kia: водитель легковушки погиб

24.11.2017 - 18:23

Новости Беларуси. Вечером 23 ноября в Гомельском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора с прицепом.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулем трактора находился 42-летний мужчина. Он не предоставил преимущество в движении при пересечении дороги и столкнулся с Kia.

Легковой автомобиль вел 57-летний водитель. Он скончался в скорой по дороге в медучреждение.

В начале ноября страшная авария случилась в Новогрудском районе.

Недавно получивший права 18-летний водитель врезался в трактор при обгоне – здесь подробнее.

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