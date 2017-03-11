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В Гомельском регионе от выплат по декрету №3 полностью освобождены 76% обратившихся

11.03.2017 - 17:05

Новости Беларуси. Декрет о социальном иждивенчестве стал одной из самых обсуждаемых тем традиционных субботних прямых линий.

Чиновники на местах 11 марта разъясняют обратившимся все нюансы документа,

реализацию которого Президент подверг критике. В итоге было принято решение о его существенной доработке. Это должно быть сделано в течении месяца. Таким образом, отменять декрет № 3 не будут, но в 2017 году социальный сбор оплачивать не понадобится. Тем же, кто успел оплатить счет от налоговой, деньги пойдут «в зачет» следующих 12 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А если в 2017 году в трудовой книжке появится запись о трудоустройстве – взнос вернут.

Николай Бесько, заместитель главы администрации Московского района Бреста:
В настоящее время в Брестском городском исполнительном комитете работает комиссия, которая рассматривает заявления граждан. Индивидуальные подходы к каждому. То есть исходя из той жизненной ситуации, которая сложилась у человека, принимается определенное решение.

Из-за трудной жизненной ситуации только в Гомельском регионе от налога полностью освобождены 76% обратившихся.

Более 50% – в Витебской и Брестской областях. Все социальные платежи будут направлены исключительно на поддержку детей. Деньги пойдут на нужды школ, больниц и домов-интернатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельском регионе от выплат по декрету №3 полностью освобождены 76% обратившихся

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