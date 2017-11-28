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В Гомельской области выпал снег: Instagram-обзор

28.11.2017 - 12:29

Новости Беларуси. В начале недели жителей Гомельской области ждал сюрприз – за несколько дней до календарной зимы начался снегопад.

Жители области отмечали в соцсетях, что за 33 дня до Нового года их ждал зимний подарок, а сама зима «наступила раньше срока». Особенно рады были дети.

Сотрудники ГАИ просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

Во вторник, среду и четверг в Гомеле ожидаются мокрый снег и метель. Температура днем может опуститься до -1°С.

На минувшей неделе четверть месячной нормы снега выпала в Могилеве.

Видеофакт: в Могилев пришла зима

Мы собрали фото снега, которыми делились жители Гомельской области в социальных сетях.

Фото: instagram.com/maks_beauty
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