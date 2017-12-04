В Кормянском районе пенсионер и его сын погибли при пожаре

Новости Беларуси. 3 декабря вечером в Кормянском районе произошел пожар.

По информации МЧС, горел деревянный дом. В ходе тушения огня в здании были обнаружены обгоревшие тела двух человек – 82-летнего отца и 39-летнего сына.

Огонь повредил дом и имущество внутри него.

Фото: МЧС

Причина пожара сейчас устанавливается. Одна из версий возгорания – это неосторожное обращение с огнем при курении.

Проводится проверка.