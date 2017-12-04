В Кормянском районе пенсионер и его сын погибли при пожаре

Новости Беларуси. 3 декабря вечером в Кормянском районе произошел пожар.
По информации МЧС, горел деревянный дом. В ходе тушения огня в здании были обнаружены обгоревшие тела двух человек – 82-летнего отца и 39-летнего сына.
Огонь повредил дом и имущество внутри него.
Фото: МЧС
Причина пожара сейчас устанавливается. Одна из версий возгорания – это неосторожное обращение с огнем при курении.
Проводится проверка.
В минувшем году в Молодечненском районе из-за пожара погибли отец и его 5-летний сын – здесь подробнее.