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В Кормянском районе пенсионер и его сын погибли при пожаре

04.12.2017 - 11:24

Новости Беларуси. 3 декабря вечером в Кормянском районе произошел пожар.

По информации МЧС, горел деревянный дом. В ходе тушения огня в здании были обнаружены обгоревшие тела двух человек – 82-летнего отца и 39-летнего сына.

Огонь повредил дом и имущество внутри него.

Фото: МЧС

Причина пожара сейчас устанавливается. Одна из версий возгорания – это неосторожное обращение с огнем при курении.

Проводится проверка.

В минувшем году в Молодечненском районе из-за пожара погибли отец и его 5-летний сын – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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