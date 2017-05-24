новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Мозыре интересно с точки зрения реализации реальных проектов: строительство нового комплекса на МНПЗ

24.05.2017 - 21:09

Новости Беларуси. Модернизация как главная стратегия производства. Мозырский нефтеперерабатывающий завод международные эксперты в один голос называют самым динамично развивающимся во всем восточно-европейском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала века сумма реализованных здесь инвестпроектов превысила полтора миллиарда долларов, а нефтепродукты покупают даже в странах с самыми жесткими экологическими требованиями.

Обсудить белорусский опыт и перспективы развития отрасли 24 мая собрались ведущие специалисты из полутора десятков стран.

Технологий и ноу-хау, которыми обладают люди в этом зале, достаточно, чтобы построить самый современный нефтеперерабатывающий завод на планете. Но для того, чтобы внедрять такие разработки, одних денежных инвестиций мало: нужны команда и опыт. 

Колин Чапман, президент консалтинговой компании в сфере нефтепереработки (ОАЭ):
Для меня это лучший завод в Беларуси и СНГ. Для всех стран интересно, что здесь каждый год вводятся новые проекты. Это трудно, трудно финансировать. Мы делаем много конференций по всему миру: в Москве, Азии, Дубае.

Но здесь, в Мозыре, интересно с точки зрения реализации реальных проектов.

Виталий Павлов, генеральный директор ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»:
На заводе проведена масштабная, глобальная работа, которая позволяет заводу и с точки зрения технологий соответствовать на данном этапе современным требованиям, и выпускать высококачественную продукцию, которая будет конкурентоспособна буквально на всех без исключения рынках.

Всего за одно десятилетие на МНПЗ удалось увеличить глубину переработки нефти до 74 %, а качество абсолютно всей продукции довести до стандарта не ниже «Евро-5». 

Михаи Городецкий, коммерческий директор Управления индустриальных бизнесов (Россия):
Многим европейским производствам можно равняться на Мозырь, а не наоборот. Лучшие технологии, лучшие лицензиары здесь, в Беларуси.

Реализовать свои передовые разработки именно в Мозыре считают большой удачей и российские, и европейские разработчики. 

Тибо Сож, технолог Французского института нефти:
Наша компания является подразделением Французского института нефти. Вместе мы реализовали не один проект. Я ответственно заявляю, что технологии на этом предприятии самые передовые на планете.

Сейчас МНПЗ реализует один из самых амбициозных проектов в своей истории.

В самом разгаре строительство Комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. 

Александр Гуд, исполняющий обязанности директора дирекции по реконструкции и развитию ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»:
Все процессы нефтепереработки по переработке тяжелых нефтяных остатков – это высокотехнологичные и очень сложные в эксплуатации процессы. Но они имеют хороший экономический эффект. Сейчас завод перерабатывает нефть и у него в остатке есть мазут, который является низкорентабельным продуктом. Реализуя этот комплекс, мы отправляем на переработку мазут и получаем товарную продукцию.

Ввод комплекса, намеченный на 2019 год, увеличит глубину переработки нефти до рекордных 90 %.

Производство фактически станет безотходным. 

Александр Добриян, СТВ:
Это одна из самых высокотехнологичных в современности. Здесь собрано все самое лучшее из разных уголков планеты: среди поставщиков 38 стран. Сердце этой установки – 4 реактора гидрокрекинга – прибыли сюда за тысячи километров из Японии. Вообще, случайных поставщиков здесь нет: слишком высоки ставки.

Заявленная стоимость проекта превышает один 1220 миллионов долларов.

Сумма колоссальная, однако такова цена успеха на рынке нефтепродуктов. 

В Мозыре интересно с точки зрения реализации реальных проектов: строительство нового комплекса на МНПЗ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Для меня это лучший завод в России и СНГ»: опыт модернизации Мозырского НПЗ изучают зарубежные нефтепереработчики
«Для меня это лучший завод в России и СНГ»: опыт модернизации Мозырского НПЗ изучают зарубежные нефтепереработчики
Перспективы развития нефтяной отрасли обсудят в Мозыре 24 мая
Перспективы развития нефтяной отрасли обсудят в Мозыре 24 мая
Добыча нефти в Беларуси. Фото носит иллюстративный характер
Новая залежь нефти найдена в Жлобинском районе
Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
На нефтяном месторождении под Жлобином добыты первые баррели «черного золота»
В 2017 году Беларусь в планирует поставить около 18 млн тонн российской нефти
В 2017 году Беларусь планирует поставить около 18 млн тонн российской нефти
Белорусские нефтяники получили первые 300 литров нефти на месторождении под Жлобином
Белорусские нефтяники получили первые 300 литров нефти на месторождении под Жлобином
Россия увеличивает поставки нефти в Беларусь с 18 апреля
Россия увеличивает поставки нефти в Беларусь с 18 апреля
На Мозырский НПЗ доставлена первая партия иранской нефти
На Мозырский НПЗ доставлена первая партия иранской нефти
Все новости по теме Нефть в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru