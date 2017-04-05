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В Петриковском и Рогачевском районах подтоплены дороги и небольшие населенные пункты

05.04.2017 - 10:40

Новости Беларуси. Большая вода. Пик весеннего половодья миновал, однако неудобства по-прежнему ощущают жители Петриковского и Рогачевского районов. Здесь подтоплены несколько участков дорог и небольших населенных пунктов. Ранее подобная ситуация наблюдалась в северном регионе.

По оперативной информации Министерства по чрезвычайным ситуациям подтопления ликвидированы в двух районах Витебской области. Вместе с тем, сухая и солнечная погода берет свое, впрочем, рождая новые проблемы. За сутки по стране зарегистрировано более 70 природных пожаров. В большинстве случаев к ним приводит выжигание прошлогодней травы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Петриковском и Рогачевском районах подтоплены дороги и небольшие населенные пункты

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