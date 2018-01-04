В Петриковском районе участок дороги ушел под воду из-за паводка на Птичи

Новости Беларуси. В Петриковском районе затопило участок дороги Лучицы-Хвойня. Подтопление произошло талыми и паводковыми водами реки Птичь.

По информации МЧС, утром 3 января уровень воды в реке в районе составил более 3,5 метров.

Глубина подтопления участка дороги составила 25-40 метров, а длина – 155 метров.

Фото: МЧС

В деревне Хвойня живет 11 человек – они пенсионеры. Три раза в неделю в деревню приезжает автолавка.

Сейчас проезд по дороге возможен грузовым транспортом и автомобилями с повышенной проходимостью.

Движение легкового транспорта ограничено с 3 января. К деревне имеется проезд через объездную дорогу. В населенном пункте жизнедеятельность не была нарушена.

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС мониторят паводковую ситуацию в районе.

Половодье пришло и на Полесье в начале нового года. Теплая зима и обильные осадки привели к паводку на Припяти.