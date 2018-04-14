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В Речице пенсионерка выпала из окна больницы и погибла

14.04.2018 - 12:26

Новости Беларуси. В Речице пожилая женщина выпала из окна второго этажа больницы.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, 81-летняя женщина находилась на лечении в неврологическом отделении Речицкой центральной районной больницы.

Происшествие случилось вечером 13 апреля. Пенсионерка выпала из окна коридора, которое было расположено на втором этаже. Женщина скончалась на месте из-за полученных травм.

По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

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