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В Речице сотрудники МЧС доставали из Днепра 23-летний Opel Vectra

04.02.2018 - 12:05

Новости Беларуси. Утром 3 февраля в МЧС сообщили о съехавшем в реку Opel Vectra.

По информации Гомельского ОУМЧС, автомобиль оказался в Днепре по улице Розы Люксембург в городе Речица. Прибывшие на помощь спасатели обнаружили, что в транспортном средстве никого не было. Машина остановилась на глубине около одного метра в 15 метрах от берега.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Сотрудники МЧС достали 23-летний Opel Vectra из воды. Никто не пострадал.

В январе в Речице 6-летняя девочка сообщила о ЧП спасателям.

Вместе с ней был 4-летний брат (подробности здесь).

Фото: Гомельское ОУМЧС

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