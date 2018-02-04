В Речице сотрудники МЧС доставали из Днепра 23-летний Opel Vectra

Новости Беларуси. Утром 3 февраля в МЧС сообщили о съехавшем в реку Opel Vectra.
По информации Гомельского ОУМЧС, автомобиль оказался в Днепре по улице Розы Люксембург в городе Речица. Прибывшие на помощь спасатели обнаружили, что в транспортном средстве никого не было. Машина остановилась на глубине около одного метра в 15 метрах от берега.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Сотрудники МЧС достали 23-летний Opel Vectra из воды. Никто не пострадал.
В январе в Речице 6-летняя девочка сообщила о ЧП спасателям.
Вместе с ней был 4-летний брат (подробности здесь).