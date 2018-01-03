В Речице в городском парке нашли бутылку с ртутью

Новости Беларуси. Утром 2 января в речицком Парке Победы нашли бутылку с ртутью.

По информации МЧС, в указанное место прибыло подразделение службы химической и радиационной защиты, которые и разыскали герметично запечатанную пластиковую ёмкость с ртутью.

Бутылку нашла уборщица. Утечка ядовитого металла не произошла, поэтому операцию по нейтрализации последствий проводить не пришлось.

Находку изъяли для утилизации. Общая масса металла составила 3,3 кг. Подобное случилось не впервые. Несколько недель назад в этом же парке тоже была найдена ртуть.

Весной 2016 года в Могилёве во время ремонта в квартире нашли ртуть в большом количестве.