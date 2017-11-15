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В Речицком районе автомобиль вылетел в Днепр, погибли два человека

15.11.2017 - 12:09

Новости Беларуси. 14 ноября вечером в Речицком районе автомобиль влетел в реку.

По информации МЧС, Audi, в котором находилось четверо мужчин, упала в Днепр. Водитель автомобиля не справился с управлением.

В результате аварии погибли два человека – 27-летний и 33-летний мужчины. Их тела были подняты из реки вместе с утонувшим транспортным средством.

Фото: МЧС

31-летний и 24-летний мужчины смогли выбраться из автомобиля самостоятельно.

Как сообщает наш корреспондент Александр Добриян, это происшествие пополнило череду страшных ДТП в Гомельской области, произошедших во вторник 14 ноября: ранее в тот же день в двух авариях (в Речицком и Мозырском районах) погибли три человека.

В распоряжении телеканала СТВ появилось видео, на котором запечатлена операция по излечению автомобиля из реки (подробнее). 

Фото: МЧС

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