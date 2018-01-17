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В Речицком районе при столкновении МАЗ и Skoda погибли три человека

17.01.2018 - 18:33

Новости Беларуси. В Речицком районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел 17 января в обед. Автомобиль Skoda, за рулем которого находился 33-летний водитель, столкнулся с грузовиком МАЗ.

В результате аварии погибли два пассажира и водитель автомобиля Skoda.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

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