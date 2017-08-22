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В Рогачевском районе на кукурузном поле под комбайном погиб 35-летний мужчина

22.08.2017 - 20:16

Новости Беларуси. 35-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла на кукурузном поле вблизи агрогородка Заполье. Тело мужчины обнаружили буквально в 300 метрах от жилых построек.

Правоохранителями установлено, что

механизатор, убирая на комбайне кукурузу, совершил наезд на мужчину.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначен ряд экспертиз. Сотрудникам Следственного комитета предстоит установить, был ли трезв погибший. Механизатор мог не заметить человека, который по непонятным причинам лежал в поле среди кукурузы, высота которой составляет несколько метров.

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