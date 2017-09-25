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В Светлогорске 15-летняя школьница сломала челюсть 25-летнему ухажеру

25.09.2017 - 18:54

Новости Беларуси. В Светлогорске 15-летняя школьница сломала челюсть кавалеру, который старше ее на 10 лет.

Как сообщает «Ранак», с парнем школьница познакомилась в социальных сетях полтора года назад. Парень обманул девушку, сказав, что ему 16 лет. Через некоторое время правда открылась и оказалось, что молодому человеку – 25 лет.

Девушка отметила, что не хочет больше с ним общаться. Однако парень продолжал звонить и пытаться встретиться. Мать ученицы даже написала заявление в милицию, чтобы оградить дочь от общения с мужчиной.

Вечером 22 августа молодые люди в очередной раз встретились. В результате конфликта мужчина схватил девушку, она пыталась вырваться и сломала ему челюсть.

Мужчина пошел в милицию и написал заявление, где отметил, что школьница ударила его кулаком. 16 сентября было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

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