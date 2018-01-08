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В Светлогорском районе на 68-летнего велосипедиста совершён двойной наезд

08.01.2018 - 13:08

Новости Беларуси. Вечером 7 января автобус «МАЗ» задел левым боком велосипедиста в Светлогорском районе. ДТП произошло на 69 км дороги «Октябрьский-Паричи-Речица».

По сообщению УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 68-летний велосипедист ехал по велосипедной дорожке по ходу движения автобуса, но неожиданно выехал на проезжую часть.  

Столкнувшись с автобусом, мужчина упал с велосипеда на дорогу. В то же время по ней ехал Peugeot Boxer, водитель которого не успел притормозить и наехал на велосипедиста.  

Мужчину госпитализировали в местную больницу.

Ещё одно ДТП произошло в Светлогорском районе в прошлый четверг.

Трое пострадали – здесь подробнее.

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