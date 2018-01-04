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В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске

04.01.2018 - 21:12

Новости Беларуси. Накануне вечером по тревоге были подняты сотрудники светлогорской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из детского сада там ушли трое мальчиков 3-4 лет. Детей нашли в дизель-поезде, следующем до Жлобина.

Малышей вернули домой в этот же вечер. 

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Можно говорить о том, что благодаря оперативности всех правоохранительных органов нам удалось буквально за полчаса найти детей. Это отрадно, потому что мы не знаем, что с ними могло произойти дальше. На сегодняшний день милицию интересует очень важный вопрос: каким образом это могло случиться, и проследить полностью всю цепочку.

В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске

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