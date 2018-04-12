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В Жлобине спасатели помогли пенсионеру выбраться из старого отстойника глубиной 3 метра

12.04.2018 - 18:52

Новости Беларуси. В Жлобине из заброшенного отстойника был спасен мужчина.

По информации МЧС, инцидент произошел утром 12 апреля. Пенсионер залез в отстойную яму и не смог выбраться сам.

Было установлено, что в яме размерами 6х5 метров и глубиной 3 метра находился 64-летний мужчина. Он вышел на прогулку, нашел заброшенный отстойник и решил собрать бутылки, которые находились на его дне. Пенсионер спустился в яму, не смог из нее выбраться и позвал на помощь.

Фото: МЧС

Спасатели извлекли мужчину из ямы при помощи лестницы-палки. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «переохлаждение».

Накануне в Столбцовском районе пенсионерка упала в 12-метровый колодец – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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