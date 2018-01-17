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Вместо моста в Житковичском районе могут построить мощную паромную переправу

17.01.2018 - 14:22

Новости Беларуси. Глава МЧС Беларуси Владимир Ващенко рассказал журналистам о ситуации в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь вместо временного моста, вероятнее всего, создадут мощную паромную переправу. Ее будут использовать вместо понтонного моста, который унесло течение Припяти.

Пока же в Гомельской области работают спасатели, которые на катерах перевозят людей с одного берега на другой.

Напомним, проблемы с мостом в Житковичском районе, который соединяет райцентр с Туровом, начались 7 декабря. На бетонной конструкции моста, построенного в 1985 году, обнаружили трещину. Аварийный мост был закрыт.

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Вместо моста в Житковичском районе могут построить мощную паромную переправу
Вместо моста в Житковичах, возможно, будет построена паромная переправа
Фото. Вместо моста в Житковичах, возможно, будет построена паромная переправа
Вместо моста в Житковичах, возможно, будет построена паромная переправа
Фото. Вместо моста в Житковичах, возможно, будет построена паромная переправа
Вместо моста в Житковичах, возможно, будет построена паромная переправа
Фото. Вместо моста в Житковичах, возможно, будет построена паромная переправа

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