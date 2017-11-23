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Водитель Suzuki сбил 12-летнего велосипедиста в Гомеле

23.11.2017 - 18:16

Новости Беларуси. Днем 22 ноября в Гомеле произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, автомобиль Suzuki сбил 12-летнего велосипедиста. За рулем машины был 57-летний мужчина. Мальчик выехал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Школьник пересекал дорогу в неустановленном месте.

Велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в медучреждение, оказали первую помощь. После этого ребенок был отправлен домой.

В начале ноября в Минске подросток переходил дорогу на красный свет светофора.

Автомобиль сбил 13-летнего мальчика – здесь подробнее.

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома

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