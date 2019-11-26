Военная реконструкция, митинги и встречи с ветеранами. Как в Гомеле отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. 76-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков празднуют 26 ноября в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные митинги пройдут во всех районах областного центра.

Кроме того, в программе мероприятий – военно-историческая реконструкция, тематические выставки, вечера и вахты памяти, встречи с ветеранами и патриотические акции.

Гомель стал первым областным центром Беларуси, который освободили от немецко-фашистских захватчиков в результате операции «Багратион». На тот момент в городе проживало менее 15 тысяч жителей, хотя до войны было 140 тысяч. В ходе Гомельско-Речицкой операции отдали свою жизнь более 20 тысяч бойцов и командиров. Именами погибших героев названы улицы города.