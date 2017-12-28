Volkswagen врезался в опору моста под Гомелем: водитель скончался в больнице

Новости Беларуси. В Гомельском районе легковой автомобиль врезался в опору моста.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером 27 декабря. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в опору моста.
Мужчина был зажат в салоне транспортного средства. Ему помогли выбраться спасатели. Пострадавшего доставили в медучреждение.
Фото: МЧС
По информации МВД, водитель скончался в больнице.
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