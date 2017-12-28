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Volkswagen врезался в опору моста под Гомелем: водитель скончался в больнице

28.12.2017 - 11:42

Новости Беларуси. В Гомельском районе легковой автомобиль врезался в опору моста.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 27 декабря. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в опору моста.

Мужчина был зажат в салоне транспортного средства. Ему помогли выбраться спасатели. Пострадавшего доставили в медучреждение.

Фото: МЧС

По информации МВД, водитель скончался в больнице.

На минувшей неделе в Минске произошло смертельное столкновение.

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Фото: МЧС

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