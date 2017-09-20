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Восьмиклассница упала с шестого этажа недостроенного здания в Гомеле

20.09.2017 - 17:10

Новости Беларуси. 18 сентября вечером восьмиклассница упала с шестого этажа недостроенного здания в Гомеле.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, школьница осталась жива. Девочка была госпитализирована с многочисленными телесными повреждениями. Медиков вызвали друзья подростка, которые находились рядом, когда произошел инцидент.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.

В начале августа в Орше 15-летняя девушка выпала с балкона одиннадцатого этажа жилого дома – здесь подробнее.

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