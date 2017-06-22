Выпускники Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС получили дипломы 22 июня

Новости Беларуси. Фуражки в воздух. Сегодня на центральной площади Гомеля офицерские погоны получили выпускники Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломы вручили 99 выпускникам.

По многолетней традиции торжества прошли в самом сердце Гомеля, на удачу вчерашние курсанты подбросили монеты.

Татьяна Дашкевич, выпускник:

Для меня это очень много значит, я мечтала об этом с детства. Чувства переполняют. Я поздавляю ребят желаю счастья здоровья.

Василий Степаненко, первый заместитель министра МЧС Беларуси:

Нынешние выпускники, это первый выпуск вновь созданного Университета гражданской защиты.

Эти выпускники готовились уже по новым программам. Больше даём практической составляющей.

Нынешний выпуск особенный – первый после завершения реорганизации системы подготовки кадров спасательного ведомства.