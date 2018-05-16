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Задержан гомельчанин, который ночью ранил трёх милиционеров

16.05.2018 - 14:52

Новости Беларуси. Сбежавший из колонии молодой человек устроил резню на остановке в Гомеле. Правоохранители, которые вступили в схватку с вооруженным ножом мужчиной, получили ранения.

Как сообщает корреспондент СТВ Александр Добриян, три милиционера попытались задержать 24-летнего парня в троллейбусе (парень находился в розыске). Однако молодой человек выхватил нож, ранил правоохранителей и побежал к реке, которую попытался переплыть. 

Задержание беглеца проходило с применением табельного оружия.

Хроника ночного ЧП в Гомеле в эксклюзивном репортаже СТВ – здесь подробнее.

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