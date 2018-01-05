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Жителю Гомеля, сбившему насмерть сына, вынесли приговор

05.01.2018 - 16:08

Новости Беларуси. Жителю Гомеля, сбившему сына и жену, вынесли приговор.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельского областного суда Ольгу Барсукову, 29-летний мужчина был приговорен к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание гомельчанин будет в колонии строгого режима.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, умышленном уничтожении и повреждении имущества общеопасным способом, повлекшем по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия, насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений.

К тому же подсудимый должен выплатить штраф в размере 60 базовых величин. Суд взыскал с мужчины в пользу его матери 314 рублей в качестве возмещения ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.

Напомним, в июле 2017 года стало известно о том, что нетрезвый мужчина из-за конфликта с женой начал угрожать разрушить дом.

Гомельчанин начал таранить ворота, из-за падения которых погиб 4-летний сын и пострадала его жена – здесь подробнее.

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