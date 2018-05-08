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Греческая «Бейонсе». Что постит в соцсетях Элени Фурейра, представительница Кипра на «Евровидении-2018»

08.05.2018 - 18:06

Новости Кипра. Накануне первого полуфинала букмекеры озвучили имя нового главного претендента на победу.

Им стала представительница Кипра – Элени Фурейра. На конкурсе певица исполнит композицию «Fuego».

Как выглядит топ букмекеров незадолго до начала конкурса (читать далее).

Элени – греческая певица. Ей 31 год. Дебютный альбом, который выпустила исполнительница, стал платиновым в Греции. После этого успеха девушка выпустила еще два альбома – в 2012 и 2014 годах. 

Эта не первая попытка Элени попасть на «Евровидение» – свои силы она пробовала в четвертый раз. Предыдущие попытки были в 2010, 2016 и 2017 годах. Однако они не принесли успеха певице – самым высоким результатом было второе место.

Фото: instagram.com/foureira

Клип на зажигательный и танцевальный клип «Fuego» посмотрели более 4,5 миллионов раз.

Зрители и журналисты называют девушку одной из самых красивых участниц конкурса в нынешнем году. И отмечают схожесть девушки с певицей Бейонсе.

Мы собрали 10 фото Элени Фурейра, которая может стать новой победительницей конкурса «Евровидение».

Букмекеры также называют вероятными победителями «Евровидения-2018» представителей Норвегии, Израиля и Эстонии

Фото: instagram.com/foureira
instagram.com/foureira
Фото. instagram.com/foureira
instagram.com/foureira
Фото. instagram.com/foureira
instagram.com/foureira
Фото. instagram.com/foureira
instagram.com/foureira
Фото. instagram.com/foureira
instagram.com/foureira
Фото. instagram.com/foureira
instagram.com/foureira
Фото. instagram.com/foureira
instagram.com/foureira
Фото. instagram.com/foureira
instagram.com/foureira
Фото. instagram.com/foureira
instagram.com/foureira
Фото. instagram.com/foureira
instagram.com/foureira
Фото. instagram.com/foureira

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