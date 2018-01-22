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Массовая демонстрация прошла в Греции, активисты выступают против смены названия Македонии

22.01.2018 - 19:28

Новости Греции. В греческих Салониках прошла массовая демонстрация против смены названия соседней Македонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Активисты заявили, что появление страны с идентичным их северной провинции наименованием недопустимо. По мнению граждан, это позволит соседям претендовать на греческую территорию и грозит уничтожением ее истории.

По информации правоохранителей, участие в митинге приняли не менее 90 тысяч человек. Напомним, спор о названии вновь образованного государства возник в 1991, когда распалась Югославия. Сейчас греки блокируют вступление страны в ЕС и НАТО, требуя полностью исключить слово «Македония» из официального названия.

Массовая демонстрация прошла в Греции, активисты выступают против смены названия Македонии

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