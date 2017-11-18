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Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ

18.11.2017 - 17:23

Новости Греции. Новые беспорядки охватили Грецию. В огне протестов оказались крупнейшие города – Афины и Салоники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиналось все достаточно мирно – с демонстраций, посвященных студенческому восстанию в ноябре 73-го. Митингующие прошли маршем по улицам, выражая недовольство политикой греческого правительства, а также Евросоюза и США. Однако страсти накалились.

Демонстранты начали провоцировать полицейских, а затем и вовсе стали бросать в правоохранителей камни, фаеры и газовые снаряды. 

В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и другие спецсредства. Известно, что пострадали 2 человека. В Афинах женщина получила ожоги. А в Салониках мотоциклист въехал в баррикады, устроенные демонстрантами.

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ

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