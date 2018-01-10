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Около 500 человек атаковали министерство труда в Афинах: люди недовольны законопроектом о забастовках

10.01.2018 - 11:54

Новости Греции. Активисты в Афинах штурмовали министерство труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 500 человек прокладывали себе путь в здание с помощью бит и ломов. Ворвавшись в помещение, протестующие поднялись на 8 этаж, где встретились с министром.

К таким агрессивным действиям людей подтолкнул внесенный в парламент законопроект об ограничении частоты забастовок в стране. Разъяренная толпа потребовала отозвать документ, однако им было отказано.

Напомним, ужесточение социальной политики и реформирование экономики являются для Греции условиями получения международной финансовой помощи.

Около 500 человек атаковали министерство труда в Афинах: люди недовольны законопроектом о забастовках

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