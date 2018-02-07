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Поставлена точка в споре с Грецией, Македония согласилась изменить название страны

07.02.2018 - 18:53

Новости Македонии. Македония согласилась изменить название страны и поставить точку в многолетнем споре с Грецией, которая препятствует вступлению страны в НАТО и Европейский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Об этом заявил премьер-министр бывшей Югославской Республики. По его словам, в наименование будет добавлено географическое уточнение. Кроме того, воздушная гавань, которая была названа в честь Александра Македонского, станет именоваться «Международным аэропортом Скопье».

Напомним, 4 февраля греки вновь вышли на улицы Афин в знак протеста. Полтора миллиона человек выступали против использования другой страной названия, которое носит их северная провинция.

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Поставлена точка в споре с Грецией, Македония согласилась изменить название страны

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