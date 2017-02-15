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Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов

15.02.2017 - 11:29

Новости Греции. Масштабная забастовка в центре Афин. Новые реформы вызвали негодование греческих фермеров. В центре города тысячи аграриев, недовольные увеличением налогов и страховых взносов, устроили акцию протеста.

По мнению бастующих, увеличение тарифов тяжким бременем ляжет на многие частные хозяйства.

К забастовке обещают примкнуть и железнодорожники, которые тоже недовольны ситуацией в своей отрасли. Власти Греции в ближайшее время должны договориться с кредиторами об очередном транше помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обмен от правительства ждут принятия нового пакета реформ, которые коснутся налоговой и пенсионной систем.

Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов
Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов
Фото. Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов
Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов
Фото. Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов
Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов
Фото. Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов
Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов
Фото. Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов
Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов
Фото. Тысячи протестующих в Афинах: аграрии бастуют против увеличения тарифов

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