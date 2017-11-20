﻿ В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения

20.11.2017 - 18:29

Новости Греции. Новые цифры по погибшим от наводнения в Греции появились 20 ноября. По последним данным в списке жертв 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв наводнения в Греции возросло до 16 человек

По меньшей мере пять местных жителей числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадал город Мандра, там нарушена большая часть коммуникаций. Усугубляет ситуацию отсутствие пресной воды. Бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке улиц и домов.

Из своих жилищ люди откачивают воду.

Напоминаем, наводнения в Греции вызвали проливные дожди. Потоки воды размыли дороги и мосты. Серьезный ущерб нанесен муниципальным зданиям, предприятиям и жилому сектору. В пострадавших районах введено чрезвычайное положение. К столь сильным разрушениям, по мнению ряда экспертов, привели ошибки, допущенные при строительстве.

В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения
В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения
Фото. В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения
В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения
Фото. В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения
В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения
Фото. В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения
В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения
Фото. В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения
В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения
Фото. В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Число жертв наводнения в Греции возросло до 16 человек
Число жертв наводнения в Греции возросло до 16 человек
В Греции объявлен траур по жертвам наводнения, которое унесло жизни 14 человек
В Греции объявлен траур по жертвам наводнения, которое унесло жизни 14 человек
Наводнение в Риме: затоплены улицы и Олимпийский стадион, закрыты станции метро
Наводнение в Риме: затоплены улицы и Олимпийский стадион, закрыты станции метро
Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу
Такого паводка не помнят даже старожилы: в Слуцком районе затопило дорогу
Жертвами наводнения в Болгарии стали три человека
Жертвами наводнения в Болгарии стали три человека
В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома
В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома
В Испании сильнейшее наводнение: уровень воды достигал 2 этажа
В Испании сильнейшее наводнение: уровень воды достигал 2 этажа
В результате шторма «Офелия» в Ирландии погибли 3 человека
В результате шторма «Офелия» в Ирландии погибли 3 человека
Все новости по теме Наводнение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru