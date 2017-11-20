В Греции бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке после наводнения

Новости Греции. Новые цифры по погибшим от наводнения в Греции появились 20 ноября. По последним данным в списке жертв 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По меньшей мере пять местных жителей числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадал город Мандра, там нарушена большая часть коммуникаций. Усугубляет ситуацию отсутствие пресной воды. Бригады добровольцев и местные жители уже приступили к расчистке улиц и домов.

Из своих жилищ люди откачивают воду.

Напоминаем, наводнения в Греции вызвали проливные дожди. Потоки воды размыли дороги и мосты. Серьезный ущерб нанесен муниципальным зданиям, предприятиям и жилому сектору. В пострадавших районах введено чрезвычайное положение. К столь сильным разрушениям, по мнению ряда экспертов, привели ошибки, допущенные при строительстве.