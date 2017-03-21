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В Греции полицейские обнаружили посылки с бомбами для чиновников из Евросоюза

21.03.2017 - 16:29

Новости Греции. Опасная находка в Греции. Полицейские обнаружили около 10 посылок с бомбами. Все они предназначались чиновникам из Евросоюза. Посылки были замаскированы под корреспонденцию от различных академических учреждений. К этому часу все устройства обезврежены.

Напомним, на минувшей неделе опасные письма получили несколько сотрудников парижского офиса Международного валютного фонда и немецкого министерства финансов. Тогда один работник получил ранения из-за взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции полицейские обнаружили посылки с бомбами для чиновников из Евросоюза

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