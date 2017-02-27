новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Греции сын миллионера устроил жуткую аварию: среди погибших – виновник ДТП

27.02.2017 - 21:55

Новости Греции. Резонансное видео, которое уже успело облететь весь мир. В Греции наследник местного миллиардера устроил смертельное ДТП.

На кадрах видно, что молодой человек буквально летит на дорогом авто. Затем теряет управление и на полной скорости врезается в припаркованную легковушку, которую от мощного удара разрывает на части.

В этом жутком ДТП погибли 4 человека. Среди жертв – молодая мама и маленький ребенок. Виновник аварии, который несколько дней назад приехал на каникулы из США, тоже погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции сын миллионера устроил жуткую аварию: среди погибших – виновник ДТП

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Греции сын миллионера врезался в припаркованную машину: погибли 4 человека, в том числе мать с ребенком
В Греции сын миллионера врезался в припаркованную машину: погибли 4 человека, в том числе мать с ребенком
Страшная авария под Лепелем: один человек погиб, трое госпитализированы
Страшная авария под Лепелем: один человек погиб, трое госпитализированы
Ночью 22 февраля возле жилого дома на улице Горецкого загорелся автомобиль
Ночью 22 февраля возле жилого дома на улице Горецкого загорелся автомобиль
В Южной Корее автобус с 40 пассажирами упал с 5-метровой высоты
В Южной Корее автобус с 40 пассажирами упал с 5-метровой высоты
Туристический автобус врезался в столб в филиппинской провинции: погибли 14 подростков
Туристический автобус врезался в столб в филиппинской провинции: погибли 14 подростков
В Люксембурге столкнулись поезда: предположительно, погиб один из машинистов
В Люксембурге столкнулись поезда: предположительно, погиб один из машинистов
Школьный автобус и грузовик столкнулись в Гондурасе
Школьный автобус и грузовик столкнулись в Гондурасе: погибли 23 человека, более 30 ранены
Мадагаскар
На Мадагаскаре свадебный кортеж рухнул с моста в реку: погибли почти 50 человек, в том числе молодожены
Все новости по теме Авария
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru