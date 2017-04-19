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В сети появилось видео с места падения вертолета в Греции

19.04.2017 - 22:21

Новости Греции. В Греции потерпел крушение военный вертолет.

ЧП случилось в труднодоступном горном районе и унесло жизни четверых человек.

Известно, что полет был плановым, на границе. На борту вертолета находились пятеро: члены экипажа и наблюдатели.

Выжить в этой страшной катастрофе удалось лишь одной женщине-военнослужащей.

Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами. О возможных причинах аварии не сообщается. В вооруженных силах Греции объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сети появилось видео с места падения вертолета в Греции

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