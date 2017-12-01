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Война интересов привела к штурму здания суда в Афинах: видеофакт

01.12.2017 - 00:12

Новости Греции. Ярость демонстрантов вызвал аукцион, который в нем проводили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Распродавали жилье должников.

Заемщики, не сумевшие расплатиться по кредитам, всеми силами пытались сорвать торги.

Они осаждали входы и выходы в здание и предприняли несколько попыток прорваться внутрь. Затем протестующие стали бросать в правоохранителей огнетушители, мусорные баки и другие увесистые предметы. Чтобы утихомирить толпу, силовикам пришлось применить слезоточивый газ.

 

Война интересов привела к штурму здания суда в Афинах: видеофакт

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