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1 и 2 ноября пункты пропуска на границе с Литвой будут работать дольше

01.11.2017 - 09:47

Новости Беларуси. В День всех святых и День поминовения – 1 и 2 ноября – изменены графики работы пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство переходов будут работать с 9.00 до 20.00, а некоторые и круглосуточно.

В этих пунктах будет проводиться пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории.

При себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории. Пересекать границу можно в пешем порядке, на велосипедах и на легковых автомобилях. Для пересечения государственной границы владельцам автотранспортных средств обязательно наличие медицинских страховых полисов и международных полисов гражданской ответственности.

1 и 2 ноября пункты пропуска на границе с Литвой будут работать дольше

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