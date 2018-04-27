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22-летний житель Гродно дважды хотел купить криптовалюту. Его обманули столько же раз

27.04.2018 - 18:50

Новости Беларуси. Житель Гродно перевел крупную сумму денег за несуществующие биткоины.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 22-летний гродненец решил вложить свои деньги в криптовалюту. Первая попытка купить биткоины привела молодого человека в одну из групп в мессенджере Telegram, где один из пользователей согласился провести такую сделку.

На счет в одном из банков была переведена 1000 рублей, но криптовалюта в адрес покупателя не поступила.

Второго продавца криптовалюты житель Гродно нашел в аналогичной группе в мессенджере. Парень перевел 790 рублей на QIWI-кошелек, привязанный к российскому номеру. Криптовалюта снова не поступила в адрес молодого человека.

Был проведена проверка. В действиях неустановленных лиц, которые получили деньги, выявлен состав уголовно наказуемого деяния – мошенничества. Устанавливаются личности злоумышленников.

Правоохранители рекомендуют тщательно изучить механизмы проведения блокчейн-транзакций, выбирать проверенных контрагентов и не терять бдительность.

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