Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»
Новости Беларуси. Поистине историческое событие для Беларуси. Теперь у нас есть собственная атомная электростанция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония ее пуска с участием Президента состоялась в Островце.
Александр Лукашенко отметил, что по традиции к празднику 7 ноября в Беларуси ежегодно открывают важные, прорывные объекты, которые способствуют качественному скачку отечественной экономики и повышению уровня жизни людей. Островецкая АЭС – новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности нашего государства.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Разрешите доложить о ходе строительства атомной электростанции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой.
Виктор Каранкевич:
В виде топлива используется слабообогащенный диоксид урана. Он изготовлен в виде таблеток. Вес этой таблетки – 5 грамм, обеспечивает замещение 350 килограмм нефти, 360 метров кубических природного газа, 400 килограмм угля.
Александр Лукашенко:
На весь срок службы?
Виктор Каранкевич:
Нет. Это замещение. То есть одна таблетка – это эквивалент, как будто мы сжигаем 360 метров кубических природного газа.
Александр Лукашенко:
Понятно. Я думал, в год столько сжигаем.
Виктор Каранкевич:
Нет, сжигаем больше. У нас все эти таблетки помещаются герметично в циркониевом стержне. Это так называемые ТВЭЛы, которых в общем количестве 312 штук, объединяются в одну тепловыделяющую сборку. Для полной загрузки реактора загружается 163 тепловыделяющие сборки.
Александр Лукашенко:
А сколько?
Виктор Каранкевич:
87 тонн.
Александр Лукашенко:
За одну загрузку мы загрузили 87 тонн?
Виктор Каранкевич:
Это 87 тонн самого урана.
Электроэнергия с атомной станции уже поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока пока работает не в полную силу. В ближайшие месяцы он выйдет на проектную мощность. Полностью сдать станцию в эксплуатацию планируют через два года.
Александр Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент – Беларусь становится ядерной державой
Новости Беларуси. Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Такое заявление глава государства сделал 7 ноября во время посещения БелАЭС, сообщает БЕЛТА.
Президент Беларуси предварительно осмотрел территорию станции с вертолета.
«Я так понимаю, площадь строительной и обслуживающей площадки больше, чем самой станции? Я с вертолета посмотрел – почти в два раза», – отметил глава государства.
Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, всего на территории площадью более 100 га построено 130 различных зданий и сооружений.
«С вводом первого энергоблока будет введено 88 объектов, с вводом второго – 42», – пояснил он.
В учебно–тренировочном центре БелАЭС Президенту доложили о работах по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой.
По словам Виктора Каранкевича, ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт/ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на 500 млн долларов. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 млн т в год.
«Срок эксплуатации станции – 60 лет с возможностью продления до 100 лет», – добавил министр.
Всего на БелАЭС будут работать свыше 2,5 тыс. человек, около 60 из них – специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.
Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах. Кроме того, «Росатом» совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор.
«Мы активно поддерживаем это», – подчеркнул Алексей Лихачев.
Запуск атомной станции откроет Беларуси новые возможности для национальной экономики и позволит активнее развивать другие сферы, например, производство электротранспорта. Однако здесь важно создать собственную батарею, отметил Александр Лукашенко. В НАН давно работают над этим проектом.
Александр Лукашенко:
Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться. Как только создадим свою батарею для электротранспорта, мы раньше любой страны перейдем на электротягу.
В числе приоритетных направлений и подключение жилого фонда к электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения.
«Я принял все решения – мы сейчас жилье в подавляющем большинстве переводим на электричество. Приняли соответствующую программу», – обратил внимание Президент.