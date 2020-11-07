Александр Лукашенко посещает Белорусскую атомную электростанцию в Островецком районе
Новости Беларуси. 7 ноября Александр Лукашенко прибыл в Островецкий район, где посещает Белорусскую атомную электростанцию, сообщает БЕЛТА.
В учебно-тренировочном центре БелАЭС Президенту доложат о ходе работ по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны, перспективах сотрудничества госкорпорации «Росатом» с Беларусью в области ядерной энергетики, науки и технологий, ходе реализации комплексного плана развития региона строительства АЭС.
Затем Александр Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.
Ожидается, что глава государства также будет присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.
Ввод первого реактора БелАЭС в промышленную эксплуатацию запланирован на конец первого квартала 2021 года
Новости Беларуси. Ввод первого реактора на Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию запланирован на конец первого квартала 2021 года.
Как сообщили на БелАЭС, это станет третьим – заключительным – этапом запуска. Сейчас реактор находится на этапе физпуска, проводятся разного рода комплексные испытания. Специалисты подтверждают: проект реализуется в установленные сроки с соблюдением всех требований нормативной документации – от проектирования до ввода в промышленную эксплуатацию.
Ранее в интервью с главным инженером РУП «Белорусская атомная электростанция» Анатолием Бондарем, которое было опубликовано на нашем сайте 1 ноября 2020 года, была допущена оговорка. Сдача в промышленную эксплуатацию Белорусской атомной электростанции планируется в конце первого квартала 2021 года. Приносим свои извинения за неточность.
Главный инженер БелАЭС о безопасности на станции: «Реактор так защищен, что даже при падении самолета выдержит» (читать далее).