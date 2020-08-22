Александр Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, сообщает БЕЛТА.
Главе государства доложат о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.
Александр Лукашенко посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона. Ему доложат об обстановке и выполняемых задачах.
Планируется, что затем Президент посетит пункт постоянной дислокации механизированной бригады.
Александр Лукашенко провёл встречу с руководителями силовых структур
Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко встретился с руководством силовых структур и правоохранительного блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время общения обсудили ситуацию в Беларуси, актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне.