новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Авария с участием автомобиля скорой помощи в Гродно: погибла 28-летняя девушка

21.04.2017 - 11:12

Новости Беларуси. Машина скорой помощи сбила пешехода в Гродно. Авария произошла накануне вечером.

Из сообщения ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Под машину «скорой помощи» попала 28-летняя девушка. «Газель» с включенными проблесковыми маячками синего цвета везла больного с инфарктом по улице Советских пограничников и двигалась по правой полосе. С левой стороны по пешеходному переходу в направлении остановочного пункта возле обувной фабрики ускоренным шагом направились две девушки. Одна из них успела забежать на тротуар, вторую машина сбила.

Девушку доставили в больницу.

Она скончалась, не приходя в сознание.

Обстоятельства аварии установит следствие.

Машина скорой помощи сбила пешехода в Гродно

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Водитель иномарки не уступила дорогу «скорой», из-за чего врачи не успели спасти 21-летнего парня
Брест: «скорая» столкнулась с учебной машиной, пострадала медработник
Страшная авария в Жлобине: в ДТП попал автомобиль скорой помощи
Страшная авария в Жлобине: окровавленные медики сбитой скорой спасали пациента...
В Минске машина скорой помощи врезалась в погрузчик дорожников
В Минске машина скорой помощи врезалась в погрузчик дорожников
Авария на автодороге Витебск-Полоцк. Погибли 4 медика
Водитель фуры закрыл глаза и врезался в машину «скорой». 4 медика погибли
Оформление ДТП
ДТП на трассе Речица-Лоев. Машина «скорой помощи» съехала в кювет и перевернулась
Инна Горбачева, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области
В Витебске «скорая» насмерть сбила молодого человека
Авария на автодороге Витебск-Полоцк. Погибли 4 медика
Авария на автодороге Витебск-Полоцк. Погибли 4 медика
Все новости по теме Авария с машиной скорой помощи
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru