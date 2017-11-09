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Автобус с военными попал в ДТП в Свислочском районе: 10 человек пострадали

09.11.2017 - 13:55

Новости Беларуси. 9 ноября утром в Свислочском районе произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились военнослужащие одной из воинских частей Брестского гарнизона.

Как сообщает «Гродзенская праўда» со ссылкой на заместителя командующего войсками Западного оперативного командования полковника Анатолия Булавко, в транспортном средстве находился 21 человек.

Военнослужащие ехали в Гродно. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Отмечается, что за рулем был водитель с тридцатилетним стажем из числа гражданского персонала.

По словам главврача Свислочской районной больницы Ильи Турко, десять военнослужащих были госпитализированы. У четверых – переломы, но серьезной угрозы здоровью нет. 

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 4 ноября в Гродно водитель остановил городской автобус на мосту и прыгнул в Неман с 30-метровой высоты. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Изображение носит иллюстративный характер

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