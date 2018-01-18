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Автомобиль превратился в груду металла. По факту смертельного ДТП под Слонимом возбуждено уголовное дело

18.01.2018 - 10:26

Новости Беларуси. Смертельное столкновение двух автомобилей произошло в Слонимском районе.

По информации УСК по Гродненской области, ДТП случилось днем 17 января. За рулем Hyndai находился 36-летний водитель. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком Volvo.

Фото: СК

В салоне Hyndai находились четыре человека: двое погибли. Это 62-летний и 43-летний пассажиры. Водитель и 55-летний пассажир доставлены в медучреждение.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии. Для этого будет назначен ряд экспертиз.

Фото: СК

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Накануне в Речицком районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Погибли три человека – здесь подробнее.

Фото: СК

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