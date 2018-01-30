﻿ Автомобиль превратился в груду металла. В Гродно Audi влетела в столб, погиб водитель | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Автомобиль превратился в груду металла. В Гродно Audi влетела в столб, погиб водитель

30.01.2018 - 18:58

Новости Беларуси. В Гродно на проспекте Лебедева произошла смертельная авария.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП произошло днем 30 января. Водитель Audi не справился с управлением, его занесло и отбросило. Из-за этого произошло столкновение с осветительной опорой.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Мужчина, который находился за рулем легкового автомобиля, скончался на месте ДТП.

Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

На прошедших выходных жуткая авария произошла под Воложином. Произошло столкновение легковушки и грузовика.

Погибла многодетная мать и два ребенка, еще два – госпитализированы (читать далее).

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото. ГАИ УВД Гродненского облисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение носит иллюстративный характер
В Гродно водитель учреждения соцобслуживания находился за рулем пьяным
Фото: Берестовицкая газета
Лобовое ДТП под Берестовицей: один водитель погиб, второй – в реанимации
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Мужчина чинил трактор на обочине. В Берестовицком районе ГАЗель насмерть сбила 85-летнего пенсионера
Фото: ГАИ Гродно
Тройное ДТП в Ивьевском районе: пострадали три человека
Фото: СК
Автомобиль превратился в груду металла. По факту смертельного ДТП под Слонимом возбуждено уголовное дело
Фото: «Слонiмскi Веснiк»
Столкновение Volvo и Hyundai под Слонимом: погибли два человека
Фото: ГАИ Гродненской области
Под Волковыском заснувший водитель Volkswagen стал виновником ДТП
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
В Скиделе мусоровоз сбил 55-летнюю велосипедистку насмерть
Все новости по теме Авария в Гродненской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru