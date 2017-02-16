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Белорусская разработка, которая не имеет аналогов на постсоветском пространстве: в Щучинском районе представили уникальное оборудование агропромышленного комплекса

16.02.2017 - 19:33

Новости Беларуси. Новое уникальное для агропромышленного комплекса оборудование представили в Щучинском районе.

Это полностью белорусская разработка, которая не имеет аналогов на всём постсоветском пространстве.

Опробуют её  уже через месяц во время посевной кампании. Хозяйства и агросервисы активно готовятся к началу полевых работ.

Гродненская область

Молодому специалисту Дмитрию Остапуку интересны все новые разработки агропромышленного комплекса. Через месяц – посевная первая в его карьере. Парень два года назад окончил Белорусскую сельхозакадемию, сегодня он уже главный инженер Молодечненского предприятия.

В Щучинский район приехал набраться опыта у старших коллег.   

Дмитрий Остапук, главный инженер сельскохозяйственного предприятия:
Если мы своевременно, качественно в агротехнические сроки всё посеем, посадим, получим хорошую качественную урожайность. И это будет наша прибыль, это будет складываться на дальнейшие годы. Наша и ремонтная база, и закупка запчастей. Всё зависит от этого. Что посеешь, то и пожнёшь.

Вот это прицепное оборудование – лущильник – белорусская новинка, которая не имеет аналогов в СНГ. Машина в два раза дешевле зарубежных собратьев, а по качеству не уступает.   

Галина Буро, СТВ:
Здесь установлена мощная двойная рама, но главное вот эти диски, которые способны обработать любой тип почвы. Производительность высокая, расход топлива снижен в 2 раза – сплошные плюсы.

И в целом сегодня инновации активно внедряются в сельское хозяйство.

Академия наук Беларуси уже подготовила новые технологии по внесению в почву минеральных удобрений.

Сергей Яковчик, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии по механизации сельского хозяйства», кандидат сельскохозяйственных наук:
Мы не стоим на месте Сегодня разрабатываем новые машины, которые позволят более точно вносить минеральные удобрения на единицу площади, тем самым их экономить.

Принципиально новый подход сегодня и к ремонту машин. Такой тюннинг старой техники весьма выгоден, дешевле и продлевает активную жизнь машине на десятки лет.

Александр Юралевич, директор Щучинского ремонтного завода:
Уже у нас очень много пошло заказов. Собственного производства мы своих РУМов и леек восстановили почти 30 штук. Это только за один год, только что начали. В этом году нам уже привозят работу. То есть мы всё восстанавливаем.

Здесь в Щучине стали производить и свои автодетали.

Не только экономят на импортных покупках, но и сами готовы торговать на экспорт.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
По оценке специалистов, которые проводят экономические расчёты данных действий, то получается, что машина, которая проводит полный комплект ремонта она практически в два раза дешевле новой машины.  

Белорусские заводы агросервиса многопрофильные – способны разработать технологию под любое хозяйство. В отличие от европейских производителей. Поэтому наши разработки востребованы на экспортном рынке и по цене, и по качеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская разработка, которая не имеет аналогов на постсоветском пространстве: в Щучинском районе представили уникальное оборудование агропромышленного комплекса

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