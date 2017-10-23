Белорусский лось попал в Литву, перепрыгнув 2-метровый забор на границе

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе в поле зрения камер попал необычный нарушитель: лось перепрыгнул двухметровый забор и оказался на территории Литвы.

По информации ГПК, инцидент произошел на участке ответственности пограничной заставы «Молодечненская».

В комитете отмечают, что на тропах миграции животных в сигнализационной системе ограждения предусмотрены специальные лазы для передвижения жителей леса.

Фото: скриншот из видео ГПК

Возможно, лось попытался перебраться на территорию соседней страны, чтобы попасть на водопой на реке «Вилия».