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Белорусский лось попал в Литву, перепрыгнув 2-метровый забор на границе

23.10.2017 - 17:28

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе в поле зрения камер попал необычный нарушитель: лось перепрыгнул двухметровый забор и оказался на территории Литвы.

По информации ГПК, инцидент произошел на участке ответственности пограничной заставы «Молодечненская».

В комитете отмечают, что на тропах миграции животных в сигнализационной системе ограждения предусмотрены специальные лазы для передвижения жителей леса.

Фото: скриншот из видео ГПК

Возможно, лось попытался перебраться на территорию соседней страны, чтобы попасть на водопой на реке «Вилия».

На минувшей неделе житель Гомельской области не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео ГПК

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