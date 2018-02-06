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Что представляет собой паспорт туриста, который будут выдавать иностранцам в Гродненской области?

06.02.2018 - 17:57

Новости Беларуси. Иностранцам в Гродненской области начали выдавать паспорт туриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Название условное, скорее, это путеводитель, стилизованный под документ.

На обложке изображен герб Гродненской области, внутри – информация на трех языках: русском, польском и английском. В планах выпустить такие паспорта еще и на белорусском, немецком, литовском и китайском языках, ведь география туристов обширная. В буклете собраны материалы, которые пригодятся любому гостю: информация о достопримечательностях, агроусадьбах, гостиницах, кафе и точках шоппинга. Всё иллюстрировано и дополнено адресами. Такой путеводитель, безусловно, станет полезным и приятным сувениром для иностранцев.

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Там информация размещена не только о безвизовой территории, а обо всей Гродненской области. Считаем, что каждый регион Гродненской области самобытен, интересен, каждый имеет свою изюминку. И на этом мы хотели бы акцентировать внимание.

Пусть на сегодняшний день есть безвизовая территория, но стоит открывать визы, стоит ехать в любой регион нашей области.

Следующим шагом станет выпуск гостевой карты для туристов Гродненского региона. Она будет электронной. По карте иностранец получит скидки в музеях, магазинах и сувенирных лавках. Приобрести такой дисконт можно будет заранее при заказе тура.

Что представляет собой паспорт туриста, который будут выдавать иностранцам в Гродненской области?
Паспорт туриста выдают иностранцам в Гродненской области
Фото. Паспорт туриста выдают иностранцам в Гродненской области
Паспорт туриста выдают иностранцам в Гродненской области
Фото. Паспорт туриста выдают иностранцам в Гродненской области

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